FFT – I 10 migliori attaccanti del mondo. C’è Lautaro: “Forte e completo. Ha ancora…”

La classifica dei dieci migliori attaccanti del mondo secondo il magazine inglese. Presente il Toro

Prolifici, completi e con valutazioni altissime. Sono i dieci migliori attaccanti secondo una classifica stilata da Four Four Two. Il magazine inglese sottolinea che la lista è composta dai calciatori che giocano come punta centrale, esclusi quindi gli attaccanti esterni come Mohamed Salah. Nella lista è presente Lautaro Martinez, a parte la motivazione di inserire il Toro nella classifica.