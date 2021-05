Il Sole 24 Ore – Inter, da Oaktree 240 mln. La questione stipendi e gli obiettivi del club

Il giornale economico scrive della trattativa portata a termine con il fondo americano che arriverà nelle casse della Great Horizon, la controllante della società nerazzurra

Eva A. Provenzano

Alla fine l'annuncio è arrivato. All'Interè arrivato un finanziamento dal fondo statunitense Oaktree. Ne scrive anche Il Sole 24 Ore che spiega come il fondo non entrerà a far parte del capitale del club. "L’assetto azionario resta quello attuale con Suning al 68,5% socio di maggioranza e il fondo di Singapore Lion Rock poco sopra il 31%. Le quote del club fungono tuttavia da garanzie per il finanziamento da restituire o rinegoziare entro tre anni", si legge sul sito del quotidiano economico.

A ricevere il finanziamento sarà di fatto la controllante dell'Inter che ha sede a Lussemburgo, la Great Horizon, ovviamente di proprietà del gruppo cinese. "La controllante tratterrà circa 35 milioni e verserà nelle casse del club i restanti 240 milioni in più tranche per far fronte al fabbisogno finanziario di questa e della prossima stagione. Finora Suningaveva finanziato direttamente il club con questa modalità con quasi 320 milioni andando poi progressivamente a trasformare il finanziamento soci in apporto di capitale per oltre il 90% delle somme in modo da sostenere il patrimonio netto", spiega Bellinazzo nel suo articolo.

Nel corso dell'estate o comunque entro la fine dell'anno, la società nerazzurra "dovrà rifinanziare i bond da 375 milioni più una linea di credito Rcf (Revolving Credit Facility) per 50 milioni che scadono nel 2022. L’obiettivo è quello di spostare il termine della restituzione al 2025 o al 2026. In questo modo l’indebitamento complessivo del club considerando anche le esposizione debitorie operative con i fornitori per altri 50 milioni circa, al netto dei crediti, è di circa 475 milioni".

Gli stipendi

Il giornalista de Il Sole parla anche della questione delle paghe. L'Inter ha pagato gennaio e febbraio ma entro giugno dovrà pagare la mensilità di marzo. Intanto nei prossimi giorni, sull'iban dei giocatori nerazzurri saranno versati gli stipendi di novembre e dicembre 2020, come era stato pattuito proprio con i protagonisti dello scudetto interista. Per coprire quella cifra in totale serviranno 30 mln al lordo delle imposte. "L’Inter in attesa che ripartano i ricavi dovrà lavorare come tutti i top club (e non solo) ad abbassare il costo dell’organico che attualmente vale tra ingaggi (195 milioni) e ammortamenti (130 milioni) 325 milioni", si legge ancora.

Gli obiettivi

I dirigenti nerazzurri dovranno tagliare i costi di un 15-20%. E il prossimo calciomercato sarà necessario sia equilibrato tra entrate e uscite. Sarà necessario concentrarsi sul nuovo main sponsor del quale si parla da diverso tempo: dovrà sostituire Pirelli. Secondo quanto scrive il quotidiano economico: "Al momento non c’è una trattativa avviata, ma solo qualche manifestazione di interesse". Almeno si dovrà arrivare ad un contratto di 25 mln a stagione. Serve incrementare le entrate e rimpiazzare anche i contratti esauriti con gli altri sponsor. E nei piani ovviamente rientra anche la questione stadio.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)