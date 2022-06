Inizia una nuova stagione, il 5 luglio conferenza di Marotta e Inzaghi

Il 6 luglio l'Inter si ritrova alla Pinetina per cominciare la preparazione. Il giorno prima l'ad e l'allenatore incontrano i giornalisti

Sta per cominciare una nuova stagione. Il 6 luglio i giocatori dell'Inter si ritroveranno alla Pinetina per la preparazione estiva. Il giorno prima, il 5 luglio, alle 17 all'Inter HQ di via della Liberazione si terrà la conferenza stampa di inizio stagione del CEO Sport Giuseppe Marotta e del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.