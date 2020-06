Sport – Inter, Lautaro Martinez venderà cara la pelle. Tra lui e Conte c’è un accordo

In Spagna tengono d’occhio Lautaro Martinez. Sport, quotidiano sportivo che in questi mesi ha suonato la carica con altri giornali sul suo arrivo al Barça, spiega che l’argentino è comunque concentrato sull’Inter. “È molto concentrato in questo periodo di ripresa, a cominciare dalla gara con il Napoli. Il giocatore vuole andare al Barcellona e l’Inter lo sa ma questo non vuol dire che non venderà cara la pelle per difendere fino all’ultimo i colori nerazzurri”, si legge.

Poi il giornale aggiunge anche: “In realtà è un vero e proprio accordo. Lo ha stretto con Conte. Il giocatore desidera che lui accetti la propria decisione di andare via dall’Inter ma in cambio continuerà a dare tutto per ottenere dei titoli con la maglia nerazzurra. Questo sabato ha una buona opportunità per dimostrare quanto valore dà alla sua parola“.

(Fonte: Sport)