Inter, stasera Lautaro chiamato a rispettare un’altra clausola. Conte ha battuto su un tasto

Lautaro Martinez è chiamato a trascinare l’Inter, insieme al suo compagno di reparto Lukaku, in Napoli-Inter di stasera. La Gazzetta dello Sport spiega: “Ricominciamo dalla Lu-La, la forza e l’astuzia dell’attacco nerazzurro: in fondo, il 6 gennaio a Napoli era andata così, no? Il Barcellona può aspettare. Oggi i 111 milioni di euro non contano. C’è una clausola d’amore da rispettare con l’Inter, che l’aspetta puntuale all’ora di cena. Senza distrazioni, please. E sì che anche il Barça gioca stasera, a Maiorca. Ma vuoi mettere il San Paolo? Vuoi mettere lo stadio di Maradona, per uno come Lautaro che in una recente intervista ha detto: «Messi per noi argentini è importante come lo è stato Maradona. È una cosa che va oltre il calcio». Quel che c’è dentro, il calcio, è la voglia di vincere. E Lautaro ha davanti l’occasione di alzare il primo trofeo della sua carriera. È su questo tasto che ha battuto Antonio Conte, guardando negli occhi il suo giocatore”.