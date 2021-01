Inter, accordo totale con Lautaro per il rinnovo: i dettagli. “E c’è una nuova clausola”

Lautaro Martinez continuerà a vestire la maglia dell’Inter anche per i prossimi anni. Secondo il portale TuttoMercatoWeb, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra il club nerazzurro e il centravanti argentino per il tanto chiacchierato rinnovo di contratto. Spiega TMW: “Il rinnovo non sarà fino al 2025, ma fino al 2024. C’è l’accordo totale, mancano solo le firme che arriveranno a breve. Rimane la clausola da 111 milioni e c’è una clausola anti Juve da 150 milioni come già ampiamente raccontato nei giorni scorsi. L’Inter blinda Lautaro Martínez, fumata bianca davvero ad un passo”.