Gds – L’accusa e le parole dure che Inzaghi ha rivolto alla squadra. Una statistica…

"Non c’è però solo Inzaghi che ha alzato la mano, dentro il piatto forte. Ma ci sono anche accuse precise che il tecnico ha rivolto alla squadra: «Abbiamo fatto le ultime tre trasferte incassando nove gol, lo scorso anno non li abbiamo subiti neppure in un girone.... Il tutto è frutto di errori individuali e collettivi, in campo vanno messe maggiore attenzione e maggiore determinazione. L’Udinese era più motivata di noi». Parole dure, che rispecchiano una distanza tra il messaggio che il tecnico vuole trasmettere e quello che la squadra (non) recepisce".