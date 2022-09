Acerbi, l’Inter sempre in cima ai pensieri e il grande esordio: de Vrij ora è avvisato

La prima rivincita di Francesco Acerbi con la maglia dell’Inter. Se l’è presa a Plzen, nel match di Champions League vinto dai nerazzurri martedì. E oggi ne parla anche Tuttosport in vista del proseguo della stagione: “La tifoseria social non lo voleva per il suo passato da ex tifoso e giocatore del Milan; i dirigenti avevano pensato ad altri elementi prima di lui per completare la difesa (Akanji e Chalobah ). Acerbi - che ieri ha festeggiato il primo compleanno della figlia Vittoria - ha sempre messo l'Inter in cima ai suoi pensieri con Inzaghi, che alla Lazio lo aveva proiettato a grandi livelli, facendone l’erede di De Vrij e portandolo stabilmente nel gruppo azzurro di Mancini (tre presenze agli Europei vinti nel 2021), che ha spinto per tutta l'estate per il suo arrivo, convincendo anche Zhang a dare il via libera al suo acquisto dopo che lo stesso presidente lo aveva frenato a pochi giorni dal gong del mercato.