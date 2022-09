Acerbi: “Mi sono tenuto bene, questo paga. Inter? Bene a Plzen, a Udine…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Francesco Acerbi, centrale dell'Italia e dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro l'Inghilterra: "E' andata bene, volevamo vincere con il nostro pubblico e volevamo dimostrare che ci siamo ancora e che il momento di flessione è andato via. Volevamo fare una gara gagliarda pressando alti, abbiamo fatto una buonissima partita di squadra, mi è piaciuto tantissimo: la vittoria è la ciliegina, ma volevamo una prestazione di squadra. Contro chiunque se non fai gioco di squadra e se non lotti tutti insieme e non sei umile rischi di perdere con tutti: la dimostrazione è stata non andando al Mondiale.