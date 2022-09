Acerbi: “Non sono qui a fare la comparsa o il timido. Dobbiamo migliorare nel…”

Al termine di Viktoria Plzen-Inter, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Francesco Acerbi ha parlato così a Sky Sport: “Sembravo un veterano dell'Inter? Non sono timido, I compagni mi hanno accolto benissimo, non sono timido, non son qui a fare la comparsa. Sono me stesso, ci sono tanti giovani, entro come se fossi qui da tempo. Dopo 3 mesi senza giocare ero preoccupato, ma è andata anche piuttosto bene".