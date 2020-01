Inter, primi contatti per Acuña: lo Sporting chiede garanzie, nella prossime settimane…

L’Inter cerca rinforzi per la fascia sinistra: il preferito rimane Marcos Alonso, ma le richieste del helsea rendono l’operazione al momento impossibile. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di valide alternative: il nome che emerge è quello di Marcos Acuña, esterno argentino dello Sporting Lisbona. Così scrive il Corriere dello Sport:

“L’Inter ha già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore che, allettato da fare un salto di qualità professionale e dall’esperienza in Serie A, ha dato il suo via libera. Trovare un’intesa con il club portoghese, dal quale nel 2016 è stato comprato a peso d’oro Joao Mario, però non sarà facile. Soprattutto perché l’Inter, che non vuole appesantire il bilancio 2019-20, può offrire “solo” un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10-15 milioni. Non abbastanza per tentare lo Sporting che in caso di sacrificio, vuole monetizzare subito l’addio del suo esterno o avere certezze per quel che riguarda la formula.

Non siamo al no secco, ma c’è da lavorare sul dossier ed è probabile che, dopo averlo monitorato più volte negli scorsi mesi, Acuña sia visto l’opera dagli 007 dell’Inter anche nelle prossime partite (domenica c’è il big match contro il Porto). La trattativa è destinata a breve a entrare nel vivo“.