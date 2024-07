Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, ha parlato così del piano per la ristrutturazione dello stadio di San Siro

Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, intervenuto durante la conference call con gli analisti per i risultati del primo semestre, ha parlato così del piano per la ristrutturazione dello stadio di San Siro: "Qualche settimana fa, abbiamo presentato un progetto rivoluzionario per lo Stadio San Siro di Milano.