Adani: “Perché non ho commentato la finale? Ora vi dirò questa confidenza”

Intervenuto in diretta sulla Bobo TV, Lele Adani , ex calciatore, ha spiegato perché non ha commentato la finale dei Mondiali, svelando anche un accordo che aveva siglato con la RAI ai tempi della firma sul contratto: " Per capire cosa è successo nella designazione della finale bisogna tornare indietro ad agosto 2021, quando firmo il contratto con la RAI . Quello che vi dico è una confidenza che assolve persone che sono state attaccate che invece io stimo, poi giudicherete voi. Quando io ho cominciato, c'erano figure alla Rai che sono poi cambiate: e quando cambiano le direzioni non c'è per forza consulto, perché ognuno ha i suoi referenti e anche i telecronisti si adeguano. A Cesena nel 2022 ho detto a Rimedio e Di Gennaro che non volevo commentare le partite della Nazionale, perché quel posto spettava a loro di diritto.

Prima della finale per il terzo posto, siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati e ho raccontato tutto: “Alberto, quello che ti ho detto a Cesena, che non avrei mai commentato l’Italia perché spettava a te e ad Antonio, te lo ricordi? Però non ti avevo detto l’altra cosa che avevo concordato: ovvero che se l’Italia non ci fosse stata, eravamo tutti d'accordo che io avrei fatto la finale dei Mondiali”. Negli uffici Rai, mentre firmavo, con il direttore tutte le persone dell'ufficio contratti avevamo trovato questo accordo. Ma c’è un problema: nulla fu messo per iscritto: quando cambiano le direzioni non si può mettere per iscritto un accordo del genere. Era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha portato a tenerlo per me e a fare un passo indietro".