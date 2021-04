Inter 2021/21, già scritto il primo addio: “Nessun segnale che il club lo tenga”

Secondo Il Giorno, sono possibili due addii dall'Inter in estate: uno è praticamente scritto, l'altro è possibile

Nonostante manchino ancora otto giornate alla fine dell'attuale campionato, l'Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione a livello di mercato. E, oltre ai profili sondati in entrata, il club nerazzurro sta già scegliendo chi farà parte della rosa 2021/22. E ci sono diversi dubbi su Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal: "Il serbo è in scadenza di contratto - scrive Il Giorno -, l'Inter ha un'opzione per rinnovare l'accordo di un altro anno, ma non ci sono segnali che possa esercitarla. Il cileno è invece legato al club per una stagione ancora. Non ha vissuto un'annata sui livelli precedenti, sebbene Conte abbia provato in ogni modo a inserirlo nel contesto. Considerato anche l'alto ingaggio, l'addio è un'ipotesi da non escludere".