Inter, possibile addio ‘troppo pesante’: “Inzaghi lo stima ma ha sposato la linea”

L'Inter può salutare uno dei suoi big dall'ingaggio insostenibile: nonostante la stima di Simone Inzaghi

L'Inter può salutare definitivamente Ivan Perisic in estate. L'esterno croato è infatti compreso in quella lista di giocatori non ritenuti indispensabili e con l'ingaggio attualmente insostenibile. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "L'ex tecnico della Lazio stima il croato, ma ha sposato la linea societaria legata agli ingaggi troppo pesanti. E Perisic ha un altro anno garantito a poco meno di 5 milioni... L'Inter insomma non si strapperebbe i capelli se il 32enne di Spalato trovasse un'altra sistemazione, ma non sarebbe disposta a cedere il suo cartellino senza incassare qualcosa. Al tempo stesso l'esterno croato, autore dell'ultimo gol dell'Inter in campionato, quello del definitivo 5-1 all'Udinese, sembra poco disposto ad accettare di spalmare i suoi ricchi emolumenti su più stagioni, come in via della Liberazione stanno proponendo ai trentenni dagli ingaggi divenuti insostenibili".