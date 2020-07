Cadena Ser – Affare Lautaro, accordo raggiunto tra Inter e Firpo. Manca un altro passo

Arrivano importanti novità nell’ambito della trattativa che Inter e Barcellona stanno portando avanti per il trasferimento in Spagna di Lautaro Martinez. Stando a quanto riporta Cadena Ser, Junior Firpo, contropartita inserita dai blaugrana, avrebbe raggiunto un accordo con il club nerazzurro per arrivare a Milano la prossima stagione. C’è l’ok quindi del calciatore, valutato 41 milioni di euro. Tuttavia, il Baça dovrà completare altre cessioni per potersi permettere un esborso da 70 milioni di euro che, insieme al cartellino di Firpo, dovrebbe bastare per accontentare l’Inter.