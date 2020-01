Ag Radu: “Sarebbe felice di andare al Parma. Contatti in corso tra Inter e Genoa, siamo in attesa”

Il portiere del Genoa, in prestito dall’Inter, Radu potrebbe presto passare al Parma visto l’arrivo di Perin tra i rossoblù. Il rumeno andrebbe a rinforzare la squadra di D’Aversa che deve sopperire all’infortunio di Sepe. L’agente di Radu, Crescenzo Cecere, ha parlato della trattativa a ParmaLive.com:

Possiamo sbilanciarci dicendo che Radu sarà il prossimo portiere del Parma?

“Non ci si può mai sbilanciare fino a che non sono stati firmati i documenti e i contratti. Al momento ci sono contatti con Genoa e Inter che è proprietaria del cartellino però ci sono anche altri portieri in ballo. Stiamo lavorando, il giocatore sarebbe molto felice di venire a Parma ma siamo ancora in attesa di eventi”.

La volontà però è quella di chiudere:

“E’ quello che ci auguriamo tutti, siamo in attesa”.