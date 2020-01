VIDEO FCIN1908 / Nella sede dell’Inter arriva il ds del Parma: sul tavolo Radu e poi…

Radu e non solo. Nelle scorse ore si è parlato dell’ipotesi Kucka per l’Inter se dovesse partire Vecino. Il centrocampista nerazzurro sembra essersi riavvicinato alla permanenza, ma chissà che nelle ultime ore di mercato non si trovi una nuova sistemazione per lui. Per questo si era parlato del giocatore del Parma. Il direttore sportivo gialloblù, Faggiano, è tornato nella sede del club nerazzurro. Si dovrebbe parlare anche del futuro di Radu che è in prestito con obbligo di riscatto al Genoa e potrebbe comunque andare a giocare per i ducali.