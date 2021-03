Sponsor, Vanni: “La verità su Samsung. E l’Inter guarda a tre nuovi settori”

Sono giorni di grandi cambiamenti per l'Inter. Il club ha presentato in queste ore il nuovo logo societario, ma non è tutto

Sono giorni di grandi cambiamenti per l'Inter. Il club ha presentato in queste ore il nuovo logo societario, ma non è tutto. Fra i temi caldi in casa nerazzurra, infatti, c'è sempre la ricerca del futuro main sponsor che andrà a sostituire Pirelli. Sull'argomento, il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha scritto:

"Aggiornamento sponsor Inter. Non c'è ancora nuovo sponsor di maglia. Che sia in pole Samsung (la voce gira) non trova riscontro. Per ampliare la gamma degli sponsor (anche secondari) si guarda a settori che meno hanno sofferto per covid: assicurazioni, servizi web, criptovalute".