Agnelli: “Rischiamo di perdere i tifosi, un terzo tifa 2 squadre. Troppe partite che…”

Parla Agnelli come presidente Eca: "Offriamo ai tifosi la miglior competizione possibile, altrimenti rischiamo di perderli"

"Ci sono molte partite che sono non competitive nei campionati e questo non cattura l'interesse dei tifosi. I tifosi non possono essere dati per scontati e noi dobbiamo offrire loro la miglior competizione possibile, altrimenti rischiamo di perderli".