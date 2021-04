Aguero, in Francia sicuri: “Offerta anche dall’Inter. E Icardi torna in Italia se…”

Secondo FootMercato, anche il club nerazzurro sarebbe interessato al centravanti argentino a parametro zero

Ha ovviamente fatto rumore in giro per l'Europa l'ufficialità comunicata dal Manchester City sull'addio a fine anno di Sergio Aguero, che lascerà l'Ethiad Stadium a zero dopo dieci anni. Sul centravanti argentino c'è ovviamente mezza Europa, con il Barcellona che sembra guidare la corsa. Secondo FootMercato, però, i catalani hanno una concorrenza agguerrita: "Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, apprezza moltissimo le qualità di realizzatore di Aguero ed è consapevole che l'attacco della sua squadra potrebbe subire importanti cambiamenti. Mbappé è ancora incerto, Kean è in prestito e Icardi può tornare in Italia in caso di offerte. Aguero ha però ricevuto ben cinque offerte dall'Inter, dal Chelsea, dal Manchester United, dal Barça e dal Paris Saint-Germain. Il suo futuro scatenerà quindi un effetto domino sui più grandi numeri 9 in Europa", si legge.