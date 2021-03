UFFICIALE – Il Manchester City annuncia: “Aguero lascia a fine stagione”

Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'addio di Sergio Aguero al termine della stagione

Il presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, ha commentato così l'addio del Kun: "Il contributo di Sergio per il City non può essere stimato. Il suo status di leggenda è indelebile e rimarrà nelle memorie di chiunque tifi e ami il club e ami il calcio. Non è ancora il momento del messaggio di saluti e d'addio, c'è ancora molto da raggiungere per il resto della stagione e ci aspettiamo il suo contributo nelle sfide che ci si presentano davanti. Nel frattempo mi fa grande piacere annunciare che faremo commissionare ad un artista una statua proprio al fianco dell'Etihad Stadium".