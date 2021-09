Al Khelaifi: “Superlega? Noi difendiamo calcio per tutti, loro sprecano solo energie”

Sono le parole di Nasser Al-Khelaifi in occasione dell'assemblea generale dell'Eca di cui è diventato presidente

"Avverto un senso di rinnovata speranza e volontà per la nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo, e' un onore essere il presidente dell'Eca e sono qui per rappresentare tutti. Non perdero' tempo a parlare della presunta Superlega perche' non mi piace concentrarmi su favole e fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti".