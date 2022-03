Al Khelaifi: “Via Fpf, nuove regole per controllo costi e investimenti. Gli scettici…”

"C'è stato un aumento del 39% del valore commerciale previsto per le competizioni maschili Uefa per il ciclo post-2024"

"Stiamo lavorando da 18 mesi con la Uefa per dare forma a nuove regole di sostenibilità finanziaria che si applicheranno in futuro, sostituendo quelle attuali del fair-play finanziario, per garantire un migliore controllo dei costi e al contempo favorire gli investimenti che assicureranno al calcio un futuro sostenibile a lungo termine. Le nuove regole devono essere semplici, giuste, trasparenti e applicabili, e ci aspettiamo che vengano implementate a breve".

Ad annunciarlo, in occasione dell'assemblea generale dell'Eca a Vienna, è il presidente dell'associazione dei club europei, Nasser Al Khelaifi. Ribadito il no alla Fifa sul Mondiale biennale ("da settembre siamo stati molto chiari sulla riforma del calendario internazionale") e sottolineata la collaborazione con la Uefa sui contratti per i diritti tv, Al Khelaifi ha poi lanciato un altro attacco alla Superlega: "Quando si lavora insieme, i risultati sono di gran lunga migliori. C'è stato un aumento del 39% del valore commerciale previsto per le competizioni maschili Uefa per il ciclo post-2024, un aumento storico e che non tiene conto del fatto che dobbiamo ancora esplorare insieme fonti di ricavo addizionali non sfruttate. Gli scettici dell'attuale modello del calcio europeo si sbagliavano: i club sono più influenti, più ricchi, più uniti".