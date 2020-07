Mercato, Alaba: “Il rinnovo? Adesso non ci penso, ma dovrò prendere una decisione “

In casa Bayern Monaco continua a tenere banco il futuro di David Alaba. Il club sta provando a blindare il giocatore in scadenza di contratto nel 2021. Ad oggi, però, la situazione vive un momento di stallo. “Il rinnovo? Buona domanda a cui non sto pensando in questo momento. Nelle ultime settimane l’attenzione è stata focalizzata sul campo. Certo dovrò prendere una decisione. Le voci di mercato? Non mi disturbano“, ha dichiarato il giocatore in una intervista a Kicker.

(Kicker)