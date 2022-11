Alcaraz all’Inter? Pres Racing: “I buoni rapporti possono aiutare nell’affare”

Dalla cessione di Lautaro Martinez nel 2018, i rapporti tra Inter e Racing Avellaneda sono rimasti eccellenti. Tanto che, come trapelato in queste settimane, la volontà dei nerazzurri è quella di imbastire un'altra operazione simile, stavolta con Carlos Alcaraz , talentuoso centrocampista classe 2002.

In merito a questo possibile affare, AS ha interpellato Victor Blanco, presidente del club argentino, che in merito ha dichiarato: "Il forte rapporto maturato tra Inter e Racing potrebbe aiutare i nerazzurri ad acquistare Carlos".