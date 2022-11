Ag. Alcaraz: “L’Inter è il top, ecco la cifra per liberarlo. E c’è la carta Colidio”

L'Inter fa sul serio per Carlos Alcaraz, giovane centrocampista del Racing di Avellaneda, club da cui, qualche anno fa, in nerazzurro arrivò Lautaro Martinez. Intervistato da Tuttosport, Sebastian Lopez, agente del calciatore, ha decisamente aperto la porta a un trasferimento a Milano.

«Ho avuto conversazioni con i dirigenti di tutte e due le squadre la scorsa estate. Mi era stato spiegato come stessero monitorando Carlos. Per quanto riguarda l’Inter, oltre ai vari apprezzamenti di allora, lo hanno continuato a seguire, come dimostra il viaggio in Sud America di Dario Baccin».