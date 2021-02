Altobelli: “Ibra-Lukaku? Credo ci saranno squalifiche. C’è rancore tra i due”

“Lo scontro Lukaku-Ibrahimovic? Non e’ stata una bella cosa per il pubblico da casa. Mi sembra ci sia del rancore dal passato. E non e’ finita: c’e’ la procura federale che deve fare un’inchiesta e quando riascolteranno le parole di Ibrahimovic e la reazione di Lukaku ci saranno delle squalifiche”.

Lo ha dichiarato Alessandro Altobelli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Sono molto contento che finalmente Milan e Inter tornino a essere protagonisti e a giocarsi il campionato – ha aggiunto l’ex attaccante commentando la classifica di Serie A – Questa e’ una cosa molto importante per le due societa’. E’ un campionato interessante, in cui 5-6-7 squadre giocano un bel calcio. Abbiamo visto una Juve un po’ in difficolta’ per la prima volta, ma ora e’ nettamente in ripresa: ogni domenica succede qualcosa, e’ un campionato tutto da seguire e alla fine vinca il migliore, io naturalmente spero l’Inter”