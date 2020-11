Altobelli: “Sono nato interista, morirò interista. Regali per il compleanno? Inter, mi piacerebbe…”

Altobelli è intervenuto a Inter TV per parlare della sfida tra Sassuolo e Inter (e del suo compleanno): “Tutti quei gol che ho fatto sono sempre nel mio cuore. Sono nato interista e morirò interista. Per un attaccante il gol è il risultato finale di una settimana di allenamento dove partecipano tutti i calciatori, tutta la squadra. Quando segno un gol il merito va diviso fra tutti. Non ce n’è uno bello o brutto, ce li ho tutti nel cuore. Li ho fatti pensando di fare gol e non per fortuna. Chi mi somiglia? Non mi piace fare paragoni. L’Inter ha avuto grandi attaccanti. Prima di me Boninsegna. poi Ronaldo, Lukaku, Recoba, Milito, Lautaro. L’Inter ha avuto i più grandi attaccanti arrivati in Italia. Ognuno ha le sue caratteristiche e ha fatto tanto per l’Inter”.

Regali per il mio compleanno dall’Inter? “Il regalo più bello intanto sarebbe iniziare a vincere oggi e migliorare la classifica. E pii fare il miracolo di superare il turno di Champions, che non è facile. E se non chiedo troppo migliorare il risultato dell’anno scorso. Che non è poco, perché l’anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League. Maradona? Come calciatore cosa vogliamo dirgli, è stato il numero 1. Mai più nessuno come lui. Le sue erano giocate strabilianti, che una persona normale non riesce a fare. Lui è stato il calcio. Non mi sono piaciute alcune dichiarazioni sulla sua vita privata. Io giudico solo me stesso. Accetto tutto quello che Maradona da solo, ha pagato personalmente un conto salato per gli errori. Massimo rispetto per questo giocatore e uomo che tutto il mondo sta piangendo. Diego, adesso puoi riposare in pace”.

