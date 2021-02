Non solo Bc Partners: “C’è un altro interlocutore ponte con cui l’Inter sta dialogando”

Ormai è chiaro a tutti come sia Bc Partners il soggetto con cui Suning sta discutendo in maniera più avanzata. Ma la proprietà dell’Inter non vuole lasciare nulla di intentato e, come si legge su Il Giorno, ascolterà tutte le proposte per poi valutare al meglio il da farsi: “C’è poi un altro interlocutore con cui la Proprietà nerazzurra prova a dialogare: Fortress, il gruppo USA che ha già provato a entrare nell’operazione Serie A-fondi. Le risorse, che ammonterebbero a 150-200 milioni, sarebbero una soluzione-ponte che potrebbe permettere a Suning di arrivare a fine stagione rispettando tutte le scadenze. Al momento lontanissima l’ipotesi di un intervento “italiano”: «Largo ai giovani. Non ci pensiamo nè io nè Moratti», ha tagliato corto l’ex patron Ernesto Pellegrini rispondendo a TMW Radio”, si legge.