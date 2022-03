Amanda Staveley: “PIF-Inter? Non credo ci sia nulla di vero, ogni tanto esce questa voce”

Le parole della co-proprietaria del Newcastle: "Non credo ci sia nulla di vero, non so da dove provenga questa voce"

Marco Astori

Intervenuta ai microfoni di Calcio e Finanza, Amanda Staveley, co-CEO del Newcastle e co-proprietaria del club inglese insieme a PIF, ha risposto così alle voci che vorrebbero il fondo saudita interessato all'Inter: “Non credo ci sia nulla di vero, non so da dove provenga questa voce che ogni tanto esce fuori, ma nel caso dovreste chiedere a PIF. Abbiamo avuto l’opportunità di guardare al Chelsea, un club meraviglioso. Abbiamo guardato anche al Liverpool, tanto che abbiamo assistito a una sfida tra Newcastle e Liverpool, ma ci siamo innamorati dell’atmosfera di St James’ Park e ora per noi c’è un club solo, il Newcastle.

Nei nostri piani non parliamo di buttare via soldi. La gente vedrà nella prossima finestra di trasferimento. Se la gente pensa che pagheremo soldi stupidi per giocatori e risorse, allora non lo siamo. Rapporti con società saudite? Molti pensavano che Aramco sarebbe stato ovunque ma St James’ Park appartiene ai fan, lo ricordiamo sempre. Siamo i custodi e anche PIF ne è consapevole. Sarà fatto con la dovuta cura e attenzione.

Rapporti con l’ex patron Ashley? Siamo grandi fan di Mike, grandi fan di Sports Direct. Volevamo fare qualcosa con lo stadio, ma se Mike vuole pagarci decine di milioni per fare pubblicità al St James’ Park gli parleremo. Speriamo di essere qui a lungo termine. Non vogliamo fare un altro accordo o lasciare la Premier League. Vogliamo essere azionisti per 20 anni. Il nostro investimento non è riferito all’Arabia Saudita, ma a PIF. Ci saranno sempre problemi geopolitici. Triste che a qualcuno venga portato via un club a causa della relazione che potrebbero avere, non penso sia giusto”, ha concluso.