Amicizia e obiettivi comuni: Zhang e Agnelli vanno oltre la rivalità tra Inter e Juventus

Entrambi ospiti a Londra per il summit sul calcio organizzato dal Financial Times, Andrea Agnelli e Steven Zhang hanno sfruttato l’occasione per parlare dell’emergenza coronavirus, ma anche per trovarsi faccia a faccia dopo le tensioni tra Inter, Juventus e Lega Calcio degli ultimi giorni. E Tuttosport ha sottolineato il rapporto di stima e amicizia che esiste tra i due giovani presidenti, uniti da una visione del calcio futuro con parecchi punti in comune:

“Agnelli e Zhang, d’altra parte, hanno visioni comuni e simili. Andrea ha cooptato l’interista nell’Eca e ha spesso giocato le partite di Lega al suo fianco. Entrambi guardano al calcio in prospettiva futura, anche per l’età che hanno, individando nel coinvolgimento delle generazioni più giovani, attualmente più attratte dalle realtà virtuali dei videogiochi che dal profumo dell’erba di un campo da calcio. Si sentono spesso e parlano di come esportare meglio il calcio italiano all’estero, dove i loro due club sono i più noti e hanno un enorme potenziale di visibiltà. C’è la rivalità sportiva: forte, sentita e che può diventare caustica quando si gioca, ma poi ci sono tanti obiettivi comuni, l’amicizia e il rispetto“.