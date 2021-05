Il Sole24 Ore – Analisi social, i numeri dell’Inter: è terza. Numeri e percentuali

Il club nerazzurro ha avuto un aumento importante di seguaci sulle varie piattaforme, da youtube a facebook

230mln di follower complessivi per la Serie A sui social. La chiusura degli stadi ha aumentato i follower dei singoli club sulle varie piattaforme, da Twitter a Youtube. Il Sole 24 Ore - attraverso l'Osservatorio Digitale - ha fatto un'analisi, squadra per squadra, proprio sull'aumento dei tifosi che seguono i club on-line. Dall'analisi youtube risulta in generale come il social più in crescita rispetto agli altri (+12,44%) come mezzo per seguire i club di Serie A. Instagram ha fatto registrare una crescita del +11,33%, Twitter ha avuto un aumento di follower del +6,03% ma è sceso nel gradimento delle piattaforme più seguite per il calcio. Cresce di poco Facebook: 3,28% ma è il social più seguito.