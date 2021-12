Ancelotti: “Benzema? Ha avvertito un fastidio. Credo non ci sarà con l’Inter”

Le parole del tecnico dopo l'impegno in Liga di oggi a pochi giorni dal match di Champions League con i nerazzurri

Karim Benzema salterà Real Madrid-Inter? Il francese ha abbandonato il campo dopo soltanto 16 minuti del match con la Real Sociedad di questa sera. Di lui ha parlato Carlo Ancelotti al triplice fischio in conferenza stampa: "Aveva un problema, gli dava un po' fastidio e non volevo forzarlo. Faremo dei test. Non credo sarà disponibile per martedì, ma potrebbe tornare domenica", ha detto il tecnico".