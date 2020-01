Il mercato dell’Inter non si ferma mai, neanche la domenica. Malgrado l’attenzione sia tutta per il match con il Cagliari, la società nerazzurra prosegue i contatti per due cessioni. La prima, quella di Gabigol, è ormai imminente.

Alfredo Pedullà conferma: “Gabigol sta per ballare di nuovo il Flamengo: documentazione quasi pronta”. Ma si avvicina sempre più anche quella di Matias Vecino. “Vecino più vicino ai saluti: si lavora no stop”, conferma ancora Pedullà.