Gabigol, l’Inter rinuncia alla percentuale sulla rivendita? Domani si chiude con il Flamengo

In attesa di definire l’operazione Eriksen, l’Inter si appresta a salutare Gabigol: l’attaccante brasiliano, dopo una grande annata con la meglio Flamengo, verrà riscattato a titolo definitivo dallo stesso club Rubronegros. Ultimi dettagli da definire, ma operazione virtualmente già conclusa: i nerazzurri incasseranno circa 20 milioni di euro, che verranno subito investiti per finanziare le trattative in entrata di gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza interista potrebbe rinunciare alla percentuale sulla rivendita di Gabigol, così da monetizzare maggiormente nell’immediato dalla cessione del suo cartellino: “Domani sarà definito l’addio di Gabigol, con l’Inter che incasserà dal Flamengo tra i 18 e i 20 milioni e potrebbe rinunciare alla percentuale sulla rivendita per monetizzare di più adesso“.