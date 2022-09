Antonello: “Due stadi? Inter e Milan lavorano insieme, siamo unicum e motivo di vanto”

L'amministratore delegato dell'area corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato della possibilità che Inter e Milan costruiscano ognuna il proprio stadio. Una possibilità sostanzialmente esclusa, come raccolto da Fcinter1908 presente in sala: "Possibilità che vengano costruiti 2 stadi? Siamo qui insieme, Inter e Milan, per la realizzazione di un nuovo impianto che garantisca successi a entrambi. Stiamo lavorando insieme, affinché si possa raggiungere l'obiettivo che è avere uno stadio. La storia dice che siamo stati efficienti nella gestione, siamo un unicum in Europa ed è motivo di vanto"