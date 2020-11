Inter, Antonello: “Il fatturato 2019/20 si consolida nella direzione del percorso intrapreso”

Intervenuto durante l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2019/20, Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha commentato così il dato sul fatturato nerazzurro: “Il fatturato dell’esercizio 2019/2020 – al netto del differimento di ricavi spostati sulla stagione in essere – si consolida, nella direzione del percorso intrapreso. La stagione scorsa attesta inoltre un’ulteriore crescita dell’Enterprise Value, del valore del Brand, delle performance dei canali digitali e dei tifosi nel mondo”.