Inter, Antonello: “Obiettivo stabilità e competitività del club. Socios.com…”

Le parole del CEO Corporate: "I prossimi step sono la stabilizzazione economico-finanziaria, dobbiamo lavorare per portare equilibrio economico alla società"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Alessandro Antonello, CEO Corporate del club nerazzurro, ha parlato così della nuova sponsorizzazione con Socios.com: "Oggi è un giorno molto importante per il nostro club. Innanzitutto vorrei ringraziare Pirelli per la collaborazione di 26 anni, una sponsorship che penso sia stata unica nella storia del calcio e con cui abbiamo scritto la storia di questo club. Oggi annunciamo una nuova partnership con Socios.com: ci legano valori comuni e una visione strategica, che comprendono l'attenzione per la tecnologia, l'innovazione e soprattutto avere nostri i fans al centro fa parte del nostro DNA.

Avere la possibilità di ingaggiare i nostri fan è lo scopo principale di questa partnership, che grazie al token che verrà emesso darà l'opportunità a tutti i nostri tifosi di essere parte attiva delle decisioni del nostro club. Questo accordo arriva in un momento di particolare crescita del nostro brand a livello internazionale. Siamo orgogliosi di aver condotto questa attività in un periodo particolarmente complicato come quello della pandemia. Riportiamo sulla maglia lo Scudetto dopo diversi anni: siamo felici di farlo assieme a Socios.com e a tutti i nostri tifosi.

Il focus del club è quello della stabilizzazione economica-finanziaria: dobbiamo lavorare per riportare equilibrio economico in società senza penalizzare gli obiettivi sportivi, quindi mantenere la competitività del club a livello nazionale e internazionale. Dobbiamo focalizzarci anche sulla nostra attività come media entertainment company, vogliamo proseguire in questo percorso di crescita del nostro brand avvicinando sempre di più i tifosi ai valori del club, ma anche alla città di Milano che esprime design, moda e innovazione. Speriamo che questo percorso iniziato da qualche anno possa proseguire al meglio".