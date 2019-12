Inter, Antonello ai ragazzi del Settore Giovanile: “Vestendo i colori nerazzurri anche voi…”

Appuntamento speciale al “The Mall” di Milano, dove oltre 800 nerazzurri tra staff e giovani calciatori/calciatrici del Settore Giovanile interista si sono riuniti per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie. A dare il benvenuto a questa folta rappresentanza della famiglia nerazzurra, il CEO Corporate Alessandro Antonello: “È sempre bello vedervi così numerosi, vestiti con i nostri colori, tutti riuniti in questo momento di grande festa – ha dichiarato dal palco -. Rappresentate il nostro Settore Giovanile e siete il futuro del nostro Club. Ci tengo a ringraziare il direttore Roberto Samaden e tutte le persone che quotidianamente lavorano a stretto contatto con voi per permettervi di crescere nel modo giusto. La generazione che rappresentate è certamente la più adatta a trasmettere gli importanti messaggi che il nostro Brand porta con sé, messaggi che quotidianamente vengono tramandati in tutto il mondo attraverso i nostri canali digitali, che tutti voi ben conoscete e, sono sicuro, seguite con passione nella loro crescita costante grazie a contenuti sempre divertenti. Vestendo i colori nerazzurri anche voi siete ambasciatori di quei messaggi ed è quindi importante che continuiate il vostro percorso affrontando nel modo giusto le sfide che si presenteranno sul campo e nella vita, forti della formazione che state ricevendo da una delle realtà di maggiore spicco dell’azienda, riconosciuta a livello internazionale. Buon Natale a tutti voi e l’augurio di un 2019 ricco di soddisfazioni”.