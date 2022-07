Antun a Marotta: “Pre-contratto per Dybala vincolato alle cessioni”. La risposta Inter

Dybala vuole fortemente l'Inter. Ma l'Inter, in questo momento, quanto vuole spingere su Dybala? Secondo il Corriere della Sera, non troppo

Paulo Dybala vuole fortemente l'Inter. Ma l'Inter, in questo momento, quanto vuole spingere su Dybala? Secondo il Corriere della Sera, non tantissimo. Anzi, i nerazzurri potrebbero lasciare strada a Roma e Napoli se non dovessero trovare spazio per far entrare la Joya in rosa. Anche l'ultima proposta dell'agente di Dybala, Jorge Antun, è caduta nel vuoto.