Argentina campione del Mondo: sorride Lautaro dopo un match storico con la Francia

L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Leo Messi raggiunge l'obiettivo più impegnativo della sua carriera, eguagliando Diego Armando Maradona almeno sulla carta. E non è assolutamente poco. La Francia si è arresa soltanto ai calci di rigore, al termine di una partita interminabile, che si è fatta spazio tra le più belle della storia del calcio. 3-3 dopo i tempi supplementari: al momentaneo 2-0 per l'albiceleste firmato Messi e Di Maria ha risposto Mbappé con una doppietta, prima del 3-2 ancora di Messi e della tripletta personale di Mbappé. Dal dischetto decisivi gli errori di Tchouameni e Coman. Ruggisce anche Lautaro Martinez, subentrato a gara in corso: c'è il suo zampino nel terzo gol dell'Argentina.