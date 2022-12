Argentina, Di Gennaro: “Per Lautaro un Mondiale da 8”

Ha pagato a caro prezzo qualche errore sotto porta di troppo, ma Lautaro Martinez non ha fatto di certo mancare la sua generosità e il suo apporto all'Argentina in Qatar.

Ha messo lo zampino nel gol del momentaneo 3-2 per l'albiceleste questa sera contro la Francia, dopo aver segnato il rigore decisivo in semifinale contro la Croazia. Un mondiale per l'attaccante dell'Inter che Antonio Di Gennaro ha definito "da 7,5, anzi... 8" in pagella. Questo il voto per il Toro da parte della seconda voce di Rai Sport.