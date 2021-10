Argentina, gol e spettacolo: Uruguay battuto 3-0. Lautaro torna dal 1′ e segna

Dopo aver saltato la gara col Paraguay, il Toro torna in campo dal 1' e va in gol nella gara vinta dall'Albiceleste contro l'Uruguay

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Paraguay, al Monumental l'Argentina domina e batte l'Uruguay con un netto 3-0. Scaloni non rinuncia a Lautaro e manda in campo il Toro dal 1' in coppia con Messi . È proprio la Pulce a sbloccare il risultato al 38' del primo tempo, passano pochi minuti e arriva il 2-0 firmato da De Paul .

Nella ripresa va in gol anche Lautaro (62'), il tap-in dell'attaccante chiude il risultato sul definitivo 3-0. La partita dell'attaccante nerazzurro dura 65' quando Scaloni decide di preservarlo e mandare in campo Joaquin Correa. Dall'altra parte 90' per Matias Vecino. L'Argentina, imbattuta da 24 partite, fa un altro grande passo verso il Mondiale in Qatar.