La stella di Valentin Carboni continua a brillare: il gioiellino di proprietà dell'Inter appare sempre più in rampa di lancio, e questa sera potrebbe compiere un altro step importante per la sua carriera. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina, infatti, il fantasista classe 2005 potrebbe scendere in campo da titolare nell'amichevole in programma questa sera contro il Guatemala: il ct Scaloni ha speso parole di elogio per lui e, dopo averlo fatto debuttare lo scorso marzo, potrebbe buttarlo nella mischia fin dal primo minuto.