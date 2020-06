Non solo grandi colpi in entrata per l’Inter. Il mercato, in Viale della Liberazione, si fonda anche su uscite corpose. E dopo Mauro Icardi, le casse nerazzurre potrebbero accogliere un’altra plusvalenza.

“Sono ore calde”, sottolinea la Gazzetta dello Sport, “per Ivan Perisic, fino a domani tesserato del Bayern: con uno sconto sui 20 milioni fissati per il riscatto, il croato potrebbe passare salutare definitivamente e portare un’altra plusvalenza al club”.