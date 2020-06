Offerte per Joao Mario, il Bayern riscatta Perisic? GdS: “L’Inter così avrebbe i soldi per…”

L’Inter punta decisa su Sandro Tonali, nome indicato dalla società come rinforzo di livello per il centrocampo. L’affare è in stand-by, l’Inter non ha fretta di chiudere, forte del sì del giocatore. Ma la trattativa potrebbe accelerare nel caso in cui l’Inter riuscisse a definire due operazioni in uscita. “Il Bayern appare interessato al riscatto di Perisic, mentre Joao Mario può trovare nuovi estimatori a prescindere dalla Lokomotiv. Dai proventi di queste due cessioni può arrivare la liquidità per finanziare l’assalto al centrocampista lodigiano”, spiega La Gazzetta.