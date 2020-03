AS – Inter, Godin può lasciare a fine anno: decisione sul suo futuro “a breve”

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo appena una stagione. E’ quanto ipotizza il quotidiano spagnolo “AS”, che dà seguito alle voci già emerse sulla stampa italiana. Godin, leader indiscusso nella difesa dell’Atletico Madrid, non è riuscito a ripetere quanto fatto in Spagna nella retroguardia di Antonio Conte.

Anzi, negli ultimi mesi ha perso la titolarità a vantaggio di Alessandro Bastoni, impiegato in pianta stabile da Conte con lo spostamento di Skriniar sulla destra. Godin, scrive AS, potrebbe rivalutare “a breve il suo futuro”. Ha disputato solo 16 partite, in otto è rimasto in panchina per 90 minuti, solo in altre otto ha giocato tutti e 90 minuti. Una situazione molto diversa rispetto al recente passato con Simeone.