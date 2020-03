Godin: “Momento difficile, giochiamo tutti nella stessa squadra. Dobbiamo essere responsabili”

Dopo la positività del calciatore della Juve Rugani, l’Inter è in isolamento. Il presidente dei nerazzurri Steven Zhang ha lanciato in mattinata un messaggio di solidarietà, oltre a fornire 300mila mascherine alla Protezione Civile; lo stesso ha voluto fare il difensore dell’Inter Diego Godin:

Stiamo vivendo un momento difficile, come mai prima. In questa situazione tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra. Forza, soprattutto a quelli che stanno combattendo direttamente contro il COVID-19. Tutti dobbiamo essere responsabili e dare il nostro aiuto per tornare il prima possibile a vivere la nostra quotidianità.