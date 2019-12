Cds – Inter, le ultime su Sanchez e Barella. Incertezza Asamoah, caccia al laterale sinistro

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport fa il punto su alcuni infortunati in casa Inter. “ Alla ripresa, Conte potrà finalmente contare su forze fresche. Sanchez, ad esempio, ha avuto il via libera in occasione di un controllo la scorsa settimana a Barcellona. Anche Barella dovrebbe rimettersi a disposizione, mentre qualche incertezza in più rimane su Asamoah. E, infatti, è già scattata la caccia ad un laterale sinistro, tra Marcos Alonso e Darmian. Poi è chiaro che Conte non potrà rimetterli tutti in campo subito, visto che nessuno potrà essere nelle migliori condizioni, se non altro dal punto di vista atletico”, si legge sul quotidiano.

(Corriere dello Sport)